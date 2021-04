Ritrovati nella notte madre e figlio dodicenne dispersi in montagna (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 20.10 di sabato la centrale operativa è stata allertata dalla Sores su chiamata una donna che ha dichiarato di aver perso il sentiero. Stando alle prime informazioni la donna voleva raggiungere Casera Salinchieit assieme al figlio dodicenne per trascorrervi la notte ma, a causa della neve incontrata, ha perso le tracce e l’orientamento. Due le squadre di soccorritori attivate per la ricerca dal Soccorso Alpino della stazione di Maniago, una partita da Nord, dal Lago di Ca’ Selva, lungo carrareccia e poi sentiero e una seconda squadra dal lato sud, da Casasola, lungo il sentiero 973, con una indicazione delle coordinate in cui la donna si trovava. AGGIORNAMENTO: Gli escursionisti dispersi da ieri sera nel pressi del Monte Rodolino, nella catena del Monte Raut- Resettum, una donna di 45 anni con ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 20.10 di sabato la centrale operativa è stata allertata dalla Sores su chiamata una donna che ha dichiarato di aver perso il sentiero. Stando alle prime informazioni la donna voleva raggiungere Casera Salinchieit assieme alper trascorrervi lama, a causa della neve incontrata, ha perso le tracce e l’orientamento. Due le squadre di soccorritori attivate per la ricerca dal Soccorso Alpino della stazione di Maniago, una partita da Nord, dal Lago di Ca’ Selva, lungo carrareccia e poi sentiero e una seconda squadra dal lato sud, da Casasola, lungo il sentiero 973, con una indicazione delle coordinate in cui la donna si trovava. AGGIORNAMENTO: Gli escursionistida ieri sera nel pressi del Monte Rodolino,catena del Monte Raut- Resettum, una donna di 45 anni con ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovati nella Pordenone madre e figlio perdono il sentiero Gli escursionisti dispersi nei pressi del Monte Rodolino, nella catena del Monte Raut - Resettum, una donna di 45 anni con il figlio adolescente di dodici, sono stati ritrovati alle 23.45 dalla ...

Madre e figlio dodicenne smarriscono il sentiero, ritrovati nella notte Non riuscivano a raggiungere casera Salinchieit, forse a causa della neve, e hanno allertato i soccorsi; all'alba sono stati riportati a valle Credits

