Premier League 2020/2021: l'Arsenal pareggia all'ultimo respiro contro il Fulham (Di domenica 18 aprile 2021) Pareggio casalingo dell'Arsenal contro il Fulham, nella sfida valida per la 32esima giornata della Premier League 2020/2021. All'Emirates Stadium i padroni di casa dominano il match senza riuscire a concretizzare e andando in svantaggio al minuto 59? con Maja che trasforma un calcio di rigore. I Gunners si salvano all'ultimo respiro con Nketiah, bravo ad approfittarsi di un rimbalzo e trovare il pareggio. CRONACA – La prima occasione del match è a favore dell'Arsenal con Martinelli che riceve palla in area e conclude rasoterra trovando, però, un grande intervento di Areola. Al 21? Maja raccoglie un rimbalzo e va alla conclusione, ma Ryan interviene e devia in corner. A cinque minuti dalla fine della prima frazione di ...

