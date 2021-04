“Nessuna novità”: il Milan dà una brutta notizia (Di domenica 18 aprile 2021) Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, a DAZN ha fatto il punto sui rinnovi dei calciatori rossoneri Il Milan sta giocando contro il Genoa l’anticipo delle 12.30. Match fondamentale per i rossoneri che sono al secondo posto in classifica ad 11 punti dall’Inter capolista ed hanno 4 punti di vantaggio sul Napoli di Gattuso quinto. L’obiettivo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021) Ricky Massara, direttore sportivo del, a DAZN ha fatto il punto sui rinnovi dei calciatori rossoneri Ilsta giocando contro il Genoa l’anticipo delle 12.30. Match fondamentale per i rossoneri che sono al secondo posto in classifica ad 11 punti dall’Inter capolista ed hanno 4 punti di vantaggio sul Napoli di Gattuso quinto. L’obiettivo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

