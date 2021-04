MotoGP, Quartararo trionfa in Portogallo davanti a Bagnaia e Joan Mir (Di domenica 18 aprile 2021) Il francesce Fabio Quartararo vince il Gran Premio del Portogallo a Portimao, terzo appuntamento della MotoGP. Il pilota della Yamaha corona un weekend perfetto e, dopo essere scattato dalla pole, ha chiuso davanti a tutti precedendo al traguardo Francesco Bagnaia su Ducati che era partito dall'undicesimo posto in griglia e il campione del mondo Joan Mir su Suzuki Leggi su rainews (Di domenica 18 aprile 2021) Il francesce Fabiovince il Gran Premio dela Portimao, terzo appuntamento della. Il pilota della Yamaha corona un weekend perfetto e, dopo essere scattato dalla pole, ha chiusoa tutti precedendo al traguardo Francescosu Ducati che era partito dall'undicesimo posto in griglia e il campione del mondoMir su Suzuki

Advertising

731valetotto : RT @LaStampa: MotoGP, in Portogallo vince Quartararo davanti a Bagnania e Mir. Quarto Morbidelli - zazoomblog : MotoGP a Portimao trionfa Quartararo. Bagnaia secondo sfiora la grande impresa - #MotoGP #Portimao #trionfa - MasterblogBo : PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Fabio Quartararo si aggiudica il Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Po… - F1inGenerale_ : #MotoGP | #PortugueseGP - Quartararo: 'Sorpreso dal passo gara della Yamaha, ora sappiamo come migliorare la moto'… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia - -