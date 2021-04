Mia Ceran e l’annuncio inaspettato a Quelli che il Calcio. Luca e Paolo: “Devi dirci qualcosa?” (Di domenica 18 aprile 2021) Insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu conduce Quelli che il Calcio. Elegante, bella e molto riservata per quel che riguarda il suo privato, la giornalista Mia Ceran oggi ha stupito tutti proprio durante la puntata del programma di RaiDue annunciando di essere in dolce attesa. Il pancione, a dire il vero, è già ben visibile e così i suoi colleghi di conduzione le hanno chiesto: “Mia, Devi dirci qualcosa?“. “Ah sì, aspetto un bambino”. Lieta notizia e molti applausi per lei che poco prima aveva postato la notizia su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mia Ceran (@miaCeran) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Insieme aBizzarri eKessissoglu conduceche il. Elegante, bella e molto riservata per quel che riguarda il suo privato, la giornalista Miaoggi ha stupito tutti proprio durante la puntata del programma di RaiDue annunciando di essere in dolce attesa. Il pancione, a dire il vero, è già ben visibile e così i suoi colleghi di conduzione le hanno chiesto: “Mia,?“. “Ah sì, aspetto un bambino”. Lieta notizia e molti applausi per lei che poco prima aveva postato la notizia su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mia(@mia) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

