Lutto a Domenica In | Mara Venier in lacrime | “Disperati | non ce l’aspettavamo”

"Aveva poco più di 50 anni e non ce l'ha fatta. Carmela non è stata solo la mia gobbista. Era molto di più. È stata sempre davanti a me, in tutte le mie trasmissioni. Era il mio punto di riferimento, capiva ciò di cui avessi bisogno. Carmela è la più brava che ci sia mai stata, disponibile di cuore con tutti e mi voleva tanto bene". In lacrime, così inizia la puntata di Domenica In. Così il saluto di Mara Venier a una sua storica collaboratrice morta per covid, che proprio a Domenica In aveva trovato l'amore: "Era nato un grandissimo amore con lui Fabrizio. Eravamo a Sanremo a fare un'edizione di Domenica In e proprio in quel giorno sbocciò l'amore. Vogliamo ricordarti così. Saremo sempre vicini a Fabrizio che anche lui si è ammalato di Covid e ai tuoi figli".

