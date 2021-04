Lodo Guenzi, incredibile passato: “Ero un bambino prodigio”, il retroscena (Di domenica 18 aprile 2021) Lodo Guenzi, cantante del gruppo Lo Stato Sociale ed ex giudice di X-Factor, ha svelato un dettaglio molto curioso sul suo passato: scopriamo di cosa si tratta. Il racconto di Lodo Guenzi (Getty Images)Lodo Guenzi è un cantante apprezzatissimo dai fan, specialmente i più giovani. Con la sua band, Lo Stato Sociale, ha portato una ventata d’aria fresca nel mondo della musica italiana. La loro recente partecipazione a Sanremo, li ha visti concludere al tredicesimo posto la kermesse. Questa sera, domenica 18 aprile, Lodo sarà ospite del programma condotto da Luciana Littizetto e Fabio Fazio Che tempo che fa su Rai 3. Il cantante, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha rivelato un dettaglio molto curioso sul suo ... Leggi su altranotizia (Di domenica 18 aprile 2021), cantante del gruppo Lo Stato Sociale ed ex giudice di X-Factor, ha svelato un dettaglio molto curioso sul suo: scopriamo di cosa si tratta. Il racconto di(Getty Images)è un cantante apprezzatissimo dai fan, specialmente i più giovani. Con la sua band, Lo Stato Sociale, ha portato una ventata d’aria fresca nel mondo della musica italiana. La loro recente partecipazione a Sanremo, li ha visti concludere al tredicesimo posto la kermesse. Questa sera, domenica 18 aprile,sarà ospite del programma condotto da Luciana Littizetto e Fabio Fazio Che tempo che fa su Rai 3. Il cantante, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha rivelato un dettaglio molto curioso sul suo ...

Advertising

Dida_ti : RT @Teresio_Boccia: ' La leggerezza è la migliore arma per dire qualsiasi cosa, ma solo se hai qualcosa da dire. Se non ce l'hai devi… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi il tavolo di #CTCF su @RaiTre ?? Con @fabfazio ci saranno: @OriettaBerti, Mago Forest, Lodo Guenzi… - BebuCesco : RT @Teresio_Boccia: ' La leggerezza è la migliore arma per dire qualsiasi cosa, ma solo se hai qualcosa da dire. Se non ce l'hai devi… - Eliany47 : RT @Teresio_Boccia: ' La leggerezza è la migliore arma per dire qualsiasi cosa, ma solo se hai qualcosa da dire. Se non ce l'hai devi… - Valedance11 : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi il tavolo di #CTCF su @RaiTre ?? Con @fabfazio ci saranno: @OriettaBerti, Mago Forest, Lodo Guenzi… -