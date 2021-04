Lo smartphone ha lo schermo intelligente: si adatta in automatico al suo contenuto (Di domenica 18 aprile 2021) Si chiama «Nxtvision» e promette di essere quello che il nome suggerisce: una nuova visione. Una prospettiva diversa sulla fruizione dei contenuti in mobilità. L'ha elaborata Tcl ed è una tecnologia in grado di ottimizzare lo schermo dello smartphone in automatico, di continuo, senza che l'utente debba fare niente se non godersene il risultato. Ieri era l'intelligenza artificiale a mettere a fuoco e applicare filtri automatici a foto e video, ora lo fa sul lato della fruizione, prendendosi la responsabilità di calibrare quanto si agita sotto il nostro naso. La promessa si traduce in colori più vivi e in parallelo realistici, dettagli nitidi, contrasti profondi. Il tutto senza stancare gli occhi, anzi proteggendoli, riducendo pure qui in autonomia l'affaticamento che deriva dalla luce blu. È interessante il percorso che il produttore ... Leggi su panorama (Di domenica 18 aprile 2021) Si chiama «Nxtvision» e promette di essere quello che il nome suggerisce: una nuova visione. Una prospettiva diversa sulla fruizione dei contenuti in mobilità. L'ha elaborata Tcl ed è una tecnologia in grado di ottimizzare lodelloin, di continuo, senza che l'utente debba fare niente se non godersene il risultato. Ieri era l'intelligenza artificiale a mettere a fuoco e applicare filtri automatici a foto e video, ora lo fa sul lato della fruizione, prendendosi la responsabilità di calibrare quanto si agita sotto il nostro naso. La promessa si traduce in colori più vivi e in parallelo realistici, dettagli nitidi, contrasti profondi. Il tutto senza stancare gli occhi, anzi proteggendoli, riducendo pure qui in autonomia l'affaticamento che deriva dalla luce blu. È interessante il percorso che il produttore ...

