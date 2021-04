LIVE – Moto2, GP Portogallo Portimao 2021: la gara in DIRETTA (Di domenica 18 aprile 2021) La DIRETTA LIVE scritta della gara del Gran Premio del Portogallo, valevole per il terzo appuntamento della stagione 2020 di Moto2. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista alle ore 15:30 di domenica 18 aprile. Sarà ancora Sam Lowes a partire dalla pole position. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP del Portogallo con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 15.51 – VIETTI E BULEGA PER TERRA! I due si mandano a quel paese a vicenda 15.50 – Roberts, Canet, Gardner a 13 giri dalla fine. Questo il podio virtuale, con Bezzecchi che è in grande difficoltà 15.49 – PAZZESCO! Canet infila Bezzecchi ma va lungo e allora ne ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Lascritta delladel Gran Premio del, valevole per il terzo appuntamento della stagione 2020 di. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista alle ore 15:30 di domenica 18 aprile. Sarà ancora Sam Lowes a partire dalla pole position. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP delcon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA15.51 – VIETTI E BULEGA PER TERRA! I due si mandano a quel paese a vicenda 15.50 – Roberts, Canet, Gardner a 13 giri dalla fine. Questo il podio virtuale, con Bezzecchi che è in grande difficoltà 15.49 – PAZZESCO! Canet infila Bezzecchi ma va lungo e allora ne ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Gardner e Fernandez attaccano Lowes, quinto Bezzecchi. Alle 15.30 la gara - sportli26181512 : Moto2 e Moto3, la diretta LIVE del GP di Portimao in Potogallo: In diretta da Portimao la gara della Moto3, con due… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Portimao Warm Up: @GardnerRemy da record, @Marco12_B è quinto - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Portimao Warm Up: @GardnerRemy da record, @Marco12_B è quinto - - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Menù ricchissimo con #SerieA #PremierLeague #FACup… -