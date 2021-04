LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: partita la gara! (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Ovviamente si susseguono gli scatti in questa prima fase di corsa. 12.17 Attenzione, subito una caduta. 12.15 partita ufficialmente la gara! 12.09 Novità dalla corsa: si percorreranno due chilometri in meno, accorciato leggermente il primo giro. 12.04 Non c’è un vero e proprio favorito, ma i nomi che potranno competere per il successo finale saranno diversi e di grande qualità. Al via, infatti, troviamo la coppia di fuoriclasse della Jumbo-Visma composta da Wout Van Aert e Primoz Roglic, quest’ultimo fresco di successo al recente Giro dei Paesi Baschi, il campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), il britannico Tom Pidcock (Ineos). 12.01 Si è conclusa la settima edizione della prova al femminile: vittoria per la padrona di casa Marianne Vos. 11.59 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Ovviamente si susseguono gli scatti in questa prima fase di corsa. 12.17 Attenzione, subito una caduta. 12.15ufficialmente la12.09 Novità dalla corsa: si percorreranno due chilometri in meno, accorciato leggermente il primo giro. 12.04 Non c’è un vero e proprio favorito, ma i nomi che potranno competere per il successo finale saranno diversi e di grande qualità. Al via, infatti, troviamo la coppia di fuoriclasse della Jumbo-Visma composta da Wout Van Aert e Primoz Roglic, quest’ultimo fresco di successo al recente Giro dei Paesi Baschi, il campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), il britannico Tom Pidcock (Ineos). 12.01 Si è conclusa la settima edizione della prova al femminile: vittoria per la padrona di casa Marianne Vos. 11.59 ...

