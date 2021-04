L' ex missino Gasparri contro Speranza | ' Sconfessata la sua linea oscurantista'

(Di domenica 18 aprile 2021) Va detto chiaramente: le "riaperture ragionate" enunciate da Draghi in conferenza stampa si tradurranno inevitabilmente in un aumento di morti e contagi, infatti sappiamo per certo, grazie agli ultimi ...

Advertising

globalistIT : Le parole scomposte dell'ammiratore di Almirante sono una medaglia al valore civile per il ministro #Gasparri… -

Ultime Notizie dalla rete : missino Gasparri

Globalist.it

Mentre l'exora berlusconianodice le solite scempiaggini dall'altro lato chi ha responsabilità nella guida di Forza Italia deve franare. ''A Speranza riconosciamo serietà, rigore, a volte forse ...Speranza non sfuggirà alle sue responsabilità e restare incollato a una poltrona che non merita non gli allungherà la vita politica", lo dichiara il senatore Maurizio. outstream "La sfiducia ...Il capogruppo alla Camera dei deputati: "Qualche volta gli dobbiamo ricordare che il tempo del Conte bis è finito e che questo governo, guidato da Draghi, deve segnare un cambio di passo" ...L'esponente di Forza Italia partecipa all'aggressione politica contro il ministro della Salute. Ma meno male che la pandemia non l'hanno gestita loro ...