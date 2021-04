Lecce – Cittadella: in Tv e formazioni (Di domenica 18 aprile 2021) La 35esima giornata del campionato di Serie B è già alle porte. Il prossimo turno di cadetteria si giocherà infatti infrasettimanalmente. Una delle gare in programma è Lecce – Cittadella. Le due squadre si sfideranno martedì 20 aprile a partire dalle 19.00, allo stadio Via del Mare. Sarà possibile seguire la gara sui canali DAZN. Il Lecce torna a vincere: 1-2 contro il Vicenza Lecce – Cittadella, come si presentano le squadre? Quella tra Lecce e Cittadella sarà sicuramente una partita combattuta in quanto entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per mantenere il proprio posto in classifica. I padroni di casa durante la scorsa giornata hanno ritrovato la vittoria contro il Vicenza e si sono ben ancorati alla cima della classifica. Devono però ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) La 35esima giornata del campionato di Serie B è già alle porte. Il prossimo turno di cadetteria si giocherà infatti infrasettimanalmente. Una delle gare in programma è. Le due squadre si sfideranno martedì 20 aprile a partire dalle 19.00, allo stadio Via del Mare. Sarà possibile seguire la gara sui canali DAZN. Iltorna a vincere: 1-2 contro il Vicenza, come si presentano le squadre? Quella trasarà sicuramente una partita combattuta in quanto entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per mantenere il proprio posto in classifica. I padroni di casa durante la scorsa giornata hanno ritrovato la vittoria contro il Vicenza e si sono ben ancorati alla cima della classifica. Devono però ...

