Advertising

ilaria_checchi : Le pagelle rossonere: Kjaer provvidenziale, splendido gol di Rebic - gilnar76 : #Milan Genoa 2-1, le pagelle rossonere: Leao punta non punge #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - soccmagazine : Parma-Milan 1-3, le pagelle rossonere: ennesima vittoria esterna - Milannews24_com : Parma Milan 1-3, le pagelle rossonere: il ‘replay’ di Rebic - infoitsport : Le pagelle rossonere: Kessié uomo ovunque, Rebic glaciale, Leao fa il suo dovere -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle rossonere

GENOA PERIN 6 Ha il merito di respingere la conclusione di Rafael Leao sull'1 - 0 per il ... RADOVANOVIC 6 Non si fa sorprendere dalle manovre offensive. GHIGLIONE 6 Cerca di tenere a ...Milano - A San Siro il Milan ospita il Genoa per provare a trovare tre punti preziosi in ottica Champions League: 2 - 1 rossonero grazie a Rebic e all'autogol di Scamacca. Ecco le. Donnarumma 6 Infilato freddamente dall'ex Destro, salvato dai compagni sulla doppia chance genoana allo scadere. Kalulu 6,5 Vince il ballottaggio con Dalot per coprire la corsia ...PAGELLE MILAN G. DONNARUMMA 6 Respinge un tiro di Destro, ma non può nulla quando l’ex rossonero svetta di testa in area e firma il pareggio. KALULU 6 Qualche ...DONNARUMMA 6 - Anche oggi niente clean sheet, ma la vittoria è arrivata lo stesso nonostante la sofferenza finale. KALULU 6.5 - Ancora una volta il ...