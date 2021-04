Il Milan batte il Genoa 2-1 e resta secondo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 aprile 2021) Un po’ di sofferenza ma alla fine ilha vinto. I rossoneri hanno battuto 2-1 ilno secondi in classifica. Priva di Ibrahimovic squalificato, la squadra di Pioli ha alla fine avuto la meglio suldi Ballardini. Prima un gol di Rebic, poi il pareggio di Destro su errori in serie della difesa. E poi, incredibilmente, un’autorete di Scamacca che proprio in settimana è stato accostato al. I rossoneri salgono così a 66 punti, a otto dall’Inter impegnata stasera a Napoli, e con quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus che per ora è ferma a 62, così come l’Atalanta a 61 (tra poco lo scontro diretto) e il Napoli a 59. L'articolo ilNapolista.