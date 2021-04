Il campo invita ad una lecita riflessione, la maglia del Napoli pure (Di domenica 18 aprile 2021) …Il ritmo toglie ogni dubbio: Giochiamo a biliardo non a pallone..Che noia! “So Lillo!” Pare abbia detto De Vrj ad Handanovic…E segniamo per caso, a caso, nel caso… Vi fossero ulteriori dubbi… Ma non dovevamo affrontare le ultime con rabbia, coraggio, determinazione e convinzione? Pare che abbiamo giocato per dare il punto all’Inter…Che niente ha fatto, niente, niente… Mazzoleni richiama giustamente Doveri per un il rigore fischiato su contatto con Zielinski. D’accordo, palla piena! Ma su Insigne? Dopo 3 minuti? Il Corrado Augias degli arbitri… Kalidou annulla Lukaku, tocca più palloni di tutti. Peccato che tra la difesa e il centrocampo ci sia di mezzo la croce della stagione. Il goal di Eriksen in Serie A non si prende mai… O quasi. ”Il Napoli è la squadra che segna più goal da fuori area in Europa. Ma va? In area non c’entriamo mai! Io od Osimhen ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) …Il ritmo toglie ogni dubbio: Giochiamo a biliardo non a pallone..Che noia! “So Lillo!” Pare abbia detto De Vrj ad Handanovic…E segniamo per caso, a caso, nel caso… Vi fossero ulteriori dubbi… Ma non dovevamo affrontare le ultime con rabbia, coraggio, determinazione e convinzione? Pare che abbiamo giocato per dare il punto all’Inter…Che niente ha fatto, niente, niente… Mazzoleni richiama giustamente Doveri per un il rigore fischiato su contatto con Zielinski. D’accordo, palla piena! Ma su Insigne? Dopo 3 minuti? Il Corrado Augias degli arbitri… Kalidou annulla Lukaku, tocca più palloni di tutti. Peccato che tra la difesa e il centroci sia di mezzo la croce della stagione. Il goal di Eriksen in Serie A non si prende mai… O quasi. ”Ilè la squadra che segna più goal da fuori area in Europa. Ma va? In area non c’entriamo mai! Io od Osimhen ...

