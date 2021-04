Highlights e gol Bari-Palermo 2-2 | Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 18 aprile 2021) Ilcon i gol e le azioni salienti di2-2, match valido per la 34esima giornata della. Padroni di casa in vantaggio di due reti per i primi tre quarti di gara, grazie al gol di Floriano su calcio di rigore e alla conclusione vincente di Santana da fuori area. Al 75? iltrova il pareggio grazie a una conclusione dal centro dell’area di rigore del giovane Mercurio deviata da un difensore avversario, e al 90? Perrotta firma il gol del pareggio colpendo di testa su cross di D’Ursi. SportFace.

Il Palermo pareggia sul campo del Bari . I rosa giocano alla grande per 70 minuti, vanno in vantaggio con idi Floriano e Santana ma nel finale si fanno rimontare, giocando anche in dieci uomini per cambi finiti. .Tantifra Casertana e Juve Stabia. A vincere sono i gialloblù, che raggiungono il Catania al quinto posto. La squadra di Guidi, invece, resta decima nel girone e, quindi, in zona playoff.Il video con i gol e le azioni salienti di Bari-Palermo 2-2, match valido per la 34esima giornata della Serie C 2020/2021.Vittoria importantissima per il Milan, che conquista punti fondamentali per la corsa Champions League contro il Genoa. Gol e highlights ...