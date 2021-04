Fedriga: “Si poteva riaprire di più, la strategia delle chiusure totali oggi non funzionerebbe. Cambiare orari di entrata e uscita da scuola” (Di domenica 18 aprile 2021) La road map del governo di Mario Draghi per una graduale ripartenza con un “rischio ragionato”. Al presidente della conferenza delle Regioni è piaciuta fino a certo punto. “Penso si poteva riaprire di più, ad esempio le palestre con le lezioni individuali che non sono fonte di particolare contagio”, dice Massimiliano Fedriga al programma “Mezz’ora in più” su Rai 3. Da pochi giorni il governatore del Friuli Venezia Giulia ha preso il posto di Stefano Bonaccini al vertice della conferenza delle Regioni. “Bonaccini ha lavorato molto bene, la mia presidenza vuol essere in totale continuità con la sua”, sostiene il leghista. Che nella sua nuova veste istituzionale chiede al governo di Cambiare gli orari di entrata e uscita da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) La road map del governo di Mario Draghi per una graduale ripartenza con un “rischio ragionato”. Al presidente della conferenzaRegioni è piaciuta fino a certo punto. “Penso sidi più, ad esempio le palestre con le lezioni individuali che non sono fonte di particolare contagio”, dice Massimilianoal programma “Mezz’ora in più” su Rai 3. Da pochi giorni il governatore del Friuli Venezia Giulia ha preso il posto di Stefano Bonaccini al vertice della conferenzaRegioni. “Bonaccini ha lavorato molto bene, la mia presidenza vuol essere in totale continuità con la sua”, sostiene il leghista. Che nella sua nuova veste istituzionale chiede al governo diglidida ...

