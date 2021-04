Fast & Furious 9: “Brian O'Conner è ancora vivo” conferma il regista (Di domenica 18 aprile 2021) Stando al regista di Fast & Furious 9, il personaggio di Brian O'Conner, interpretato dal compianto Paul Walker, è ancora vivo durante gli eventi del film. Stando al regista Justin Lin, il personaggio di Brian O'Conner, interpretato dal compianto Paul Walker, è ancora vivo durante gli eventi di Fast & Furious 9. Ne ha parlato in occasione di una chiacchierata con Entertainment Weekly, evocando il ruolo che il personaggio potrebbe avere nei capitoli finali della saga - che si concluderà con l'undicesimo episodio - malgrado la morte dell'attore. Per l'esattezza, queste sono state le parole di Justin Lin sulla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 aprile 2021) Stando aldi9, il personaggio diO', interpretato dal compianto Paul Walker, èdurante gli eventi del film. Stando alJustin Lin, il personaggio diO', interpretato dal compianto Paul Walker, èdurante gli eventi di9. Ne ha parlato in occasione di una chiacchierata con Entertainment Weekly, evocando il ruolo che il personaggio potrebbe avere nei capitoli finali della saga - che si concluderà con l'undicesimo episodio - malgrado la morte dell'attore. Per l'esattezza, queste sono state le parole di Justin Lin sulla ...

