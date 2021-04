Due risse | raduni in strada e piazze chiuse contro la movida | a Roma weekend di polemiche per gli assembramenti – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 18 aprile 2021)lli eper glinelledella, in violazione delle misure di contenimentoil Coronavirus. La polizia ha chiuso diversi luoghi di ritrovo a Trastevere, a piazza Trilussa e presso la Scalea del Tamburino, ma anche a piazza Testaccio e in piazza Bologna. Sono oltre venti le persone identificate e sanzionate e tre le denunce scattate per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.lli anche a Villa Borghese e nelle periferie, dove sono stati eseguiti accertamenti per contrastare la vendita irregolare di bevande alcoliche, e sul lungomare di Ostia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas (@welcometofavelas ) ...