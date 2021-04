Denise Pipitone, la denuncia della mamma: “Errori di proposito nelle indagini” (Di lunedì 19 aprile 2021) Denise Pipitone, la madre Piera Maggio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle indagini condotte sulla figlia scomparsa nel 2004 Una vicenda che continua a tenere banco quella di Denise… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021), la madre Piera Maggio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito allecondotte sulla figlia scomparsa nel 2004 Una vicenda che continua a tenere banco quella di… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : “Non so chi mi ha creata” Denise Pipitone si apre un’altra pista dopo un video su Tik Tok - #creata” #Denise… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Sono la vera Denise…”: Era un profilo #fake, chiuso dalla Polizia Postale. “Aiutateci a condividere le foto in rete,… - occhio_notizie : Alla trasmissione Mediaset Quarto Grado è tornata a parlare Piera Maggio. “I rom non hanno rapito Denise' - AloisiNadia : RT @Anit93949838: #DenisePipitone Liberate Denise Pipitone!!! Basta omertà chi sa parli!!! I bambini non si toccano!! - Anit93949838 : #DenisePipitone Liberate Denise Pipitone!!! Basta omertà chi sa parli!!! I bambini non si toccano!! -