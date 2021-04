Da Zero alla Mannoia: bauli in piazza a Roma. Presidio No Vax a Milano (Di domenica 18 aprile 2021) Mille “bauli in piazza” a Roma, per il flashmob organizzato dai lavoratori dello spettacolo in piazza del Popolo. Obiettivo: chiedere aiuto al premier Draghi e al governo. Gli operatori di un settore messo in ginocchio dalla pandemia esortano l’esecutivo a intervenire per aiutarli a ripartire. Per questo hanno portato i loro bauli in piazza. Fra loro anche Renato Zero, che ha salutato tra gli applausi i dimostranti. “Ciao ragazzi. Sono Renato, sono qui con voi per dimostrare che non abbiamo paura di salire su quel palco. La musica ha sempre guarito i cuori di tutti”. Max Gazzè, Emma, Diodato alla manifestazione, sabato 17 aprile, hanno partecipato molti artisti di vario genere: da Fiorella Mannoia a Brunori Sas, da Max ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 aprile 2021) Mille “in” a, per il flashmob organizzato dai lavoratori dello spettacolo indel Popolo. Obiettivo: chiedere aiuto al premier Draghi e al governo. Gli operatori di un settore messo in ginocchio dpandemia esortano l’esecutivo a intervenire per aiutarli a ripartire. Per questo hanno portato i loroin. Fra loro anche Renato, che ha salutato tra gli applausi i dimostranti. “Ciao ragazzi. Sono Renato, sono qui con voi per dimostrare che non abbiamo paura di salire su quel palco. La musica ha sempre guarito i cuori di tutti”. Max Gazzè, Emma, Diodatomanifestazione, sabato 17 aprile, hanno partecipato molti artisti di vario genere: da Fiorellaa Brunori Sas, da Max ...

