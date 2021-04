Covid, Rezza: “Riaprire è rischioso, ma siamo pronti ad intervenire. Le prossime settimane saranno decisive” (Di domenica 18 aprile 2021) Covid, Rezza: “Riaprire è pericoloso, prossime settimane decisive” “Riaprire è rischioso, le prossime settimane saranno decisive”: lo afferma Gianni Rezza, capo della Prevenzione del ministero della Salute e membro del Cts, a proposito delle nuove norme anti-Covid annunciate dal governo che prevedono le riaperture delle attività in zona gialla a partire dal prossimo 26 aprile. Intervistato da La Repubblica, Rezza spiega, riguardo i numeri della pandemia, che “La tendenza è alla diminuzione, che però è molto lenta. siamo ancora a 180 casi settimanali per 100mila abitanti, un’incidenza ancora abbastanza elevata. È un ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021): “è pericoloso,” “, le”: lo afferma Gianni, capo della Prevenzione del ministero della Salute e membro del Cts, a proposito delle nuove norme anti-annunciate dal governo che prevedono le riaperture delle attività in zona gialla a partire dal prossimo 26 aprile. Intervistato da La Repubblica,spiega, riguardo i numeri della pandemia, che “La tendenza è alla diminuzione, che però è molto lenta.ancora a 180 casi settimanali per 100mila abitanti, un’incidenza ancora abbastanza elevata. È un ...

