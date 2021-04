Covid: Fedriga, 'lockdown totale oggi non funzionerebbe' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "La strategia usata un anno fa" col lockdown "e che ha funzionato bene" non può essere "usata sempre e comunque. Se ha funzionato bene nel marzo dello scorso anno, io credo che non funzionerebbe bene oggi perché dopo un anno di sacrifici l'adesione dei cittadini è venuta meno. E' meglio una stagione di regole condivise con i cittadini, perché cosi si combatte anche meglio la pandemia". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "La strategia usata un anno fa" col"e che ha funzionato bene" non può essere "usata sempre e comunque. Se ha funzionato bene nel marzo dello scorso anno, io credo che nonbeneperché dopo un anno di sacrifici l'adesione dei cittadini è venuta meno. E' meglio una stagione di regole condivise con i cittadini, perché cosi si combatte anche meglio la pandemia". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.

