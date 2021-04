Cambiamenti climatici: in Antartide si è sciolto l'iceberg più grande del mondo (Di domenica 18 aprile 2021) Si è sciolto l'iceberg più grande del mondo, diventato una star dei social media e noto con il nome di A68. Lo riporta la Bbc. Era grande circa 6mila km quadrati, pesava quasi un miliardo di ... Leggi su globalist (Di domenica 18 aprile 2021) Si èl'piùdel, diventato una star dei social media e noto con il nome di A68. Lo riporta la Bbc. Eracirca 6mila km quadrati, pesava quasi un miliardo di ...

Advertising

Tg1Rai : Alexìs Dessard, viaggiatore e blogger francese che ha lanciato un appello per salvare il lago #Uru-Uru in #Bolivia.… - andreabettini : Pronti a volare nell'Artico? Alle 20.45 su RaiNews24 #FUTURO24 parlerà di cambiamenti climatici e delle ricerche it… - MaSpadavecchia : I cambiamenti climatici rovinano le coltivazioni a sud est barese @Adnkronos @LaGazzettaWeb @TgrRai @rep_bari… - OfficialTozzi : RT @carloebasta: @OfficialTozzi fra tante osservazioni molto acute per seguire l'andamento dei cambiamenti climatici forse bisognerebbe agg… - globalistIT : Che tristezza... #Clima #antartide #inquinamento -