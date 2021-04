Benevento, perde il controllo dell’auto e si ribalta: spavento per un 43enne (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo tanto spavento, fortunatamente, per un 43enne protagonista di un incidente, questo pomeriggio, a Benevento. In prossimità della Rotonda dei Pentri, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Ypsilon, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Nessuna conseguenza per l’autista. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo tanto, fortunatamente, per unprotagonista di un incidente, questo pomeriggio, a. In prossimità della Rotonda dei Pentri, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso ildella sua auto, una Lancia Ypsilon, che si èta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Nessuna conseguenza per l’autista. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

