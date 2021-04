Barcellona, Koeman: «Messi dimostra di essere il migliore. Speriamo resti» (Di domenica 18 aprile 2021) Ronald Koeman è al settimo cielo dopo la vittoria della Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao: ecco le sue dichiarazioni Ronald Koeman è al settimo cielo dopo la vittoria della Copa del Rey: le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Koeman – «All’inizio della partita siamo usciti molto concentrati, il nostro possesso palla era molto buono. Hanno provato a farci pressione, ma potevamo sempre avere un uomo libero sia a centrocampo che sulla fascia. Messi? Ancora una volta, non so quante volte si è dimostrato il migliore al mondo, è stato molto efficace e ha comandato la squadra. È grande e spero che continui qui per molti anni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ronaldè al settimo cielo dopo la vittoria della Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao: ecco le sue dichiarazioni Ronaldè al settimo cielo dopo la vittoria della Copa del Rey: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «All’inizio della partita siamo usciti molto concentrati, il nostro possesso palla era molto buono. Hanno provato a farci pressione, ma potevamo sempre avere un uomo libero sia a centrocampo che sulla fascia.? Ancora una volta, non so quante volte si èto ilal mondo, è stato molto efficace e ha comandato la squadra. È grande e spero che continui qui per molti anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

