Atalanta-Juventus 1-0 da Champions: decide Malinovskyi con deviazione! (Di domenica 18 aprile 2021) Delicata sfida Champions a Bergamo tra Atalanta e Juventus. I bergamaschi vogliono continuare la loro corsa per accedere per il terzo anno di fila alla massima competizione europea, mentre i... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 aprile 2021) Delicata sfidaa Bergamo tra. I bergamaschi vogliono continuare la loro corsa per accedere per il terzo anno di fila alla massima competizione europea, mentre i...

Advertising

juventusfc : Recap ?? Il punto di Mister @Pirlo_official sulla sfida di domani ?? - OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #AtalantaJuve! Forza, ragazzi, ?????????? ??N?????????? e #????N??????????????N??! ?? ???? ???????? ?????????? ?… - Angolo_Atalanta : ??? L'#Atalanta si porta a casa il successo grazie a #Malinovskyi. #Palomino super, male #Morata: le pagelle di… - infoitsport : LIVE TJ - ATALANTA-JUVENTUS - Le formazioni ufficiali del match, torna la coppia Dybala-Morata in attacco -