Ascolti tv ieri 17 aprile 2021: Amici Serale doppia Rai1. De Filippi leader (Di domenica 18 aprile 2021) Il talent di Maria continua a monopolizzare il piccolo schermo. Il quinto appuntamento ha doppiato il diretto competitor L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 18 aprile 2021) Il talent di Maria continua a monopolizzare il piccolo schermo. Il quinto appuntamento hato il diretto competitor L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

carmelitadurso : Amici!!!! Grazie, grazie, grazie per gli ascolti di ieri di #Pomeriggio5... Non vi ringrazio mai abbastanza!!! Anch… - Aleee1717 : #Amici20 chissà se il picco di ascolti di Amici di ieri corrisponde a questo momento?? - VigilanzaT : #AscoltiTv #17aprile. L'un tempo glorioso sabato sera di Rai1 doppiato da Amici. Ieri Serena Rossi - appalto costos… - JOELSAVAGE1 : RT @BlogSocialTv1: Ieri mattina ottimi ascolti per @unomattina in famiglia segna 1.552.000 spettatori al 21.9%, 1.446.000 al 21.9% e 1.233… - BlogSocialTv1 : Ieri mattina ottimi ascolti per @unomattina in famiglia segna 1.552.000 spettatori al 21.9%, 1.446.000 al 21.9% e… -