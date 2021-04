(Di sabato 17 aprile 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-04-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-04-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...della Sesta Sezione "Contrasto al Crimine diffuso" della Squadra Mobile della Questura diha ...di un'attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del...Una coltivazione casalinga di marijuana in zona Cassia. E' questo quanto scoperto dai Carabinieri della StazioneLa Storta, nel corso di un mirato servizio di contrasto aldelle sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito diverse perquisizioni sorprendendo un 53enne e un 51enne, entrambi ...(AGR) Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile del ...Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione su da Stefano Baiocchi nessuna novità di rilievo traffico regolare in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun ...