Supplenze, docente sostegno può sostituire colleghi assenti? Ministero: "Impiego improprio" (Di sabato 17 aprile 2021) docente di sostegno e sostituzione colleghi temporaneamente assenti: nelle Linee Guide relative al nuovo PEI e alle nuove modalità di assegnazione delle risorse di sostegno, il Ministero ribadisce che si tratta di un impego improprio ai fini del processo di inclusione. L'articolo .

