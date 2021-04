Serie A 2020 2021 | trentunesima giornata | programma e telecronisti Sky e Dazn

(Di sabato 17 aprile 2021) Ile isu Sky edelladi. Due sfide di fondamentale importanza per la zona Champions come Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, mentre impegni più morbidi sulla carta per il Milan contro il Genoa, la Roma a Torino e la Lazio che ospita il Benevento nel derby tra gli Inzaghi. Di seguito lazione completa sulle due emittenti. Sabato 17 aprileore 15 Verona-Sampdoria su Sky SportA Telecronaca: Dario Massara e Luca Pellegrini ore 15 Crotone-Udinese su Sky Sport Telecronaca: Antonio Nucera e Renato Zaccarelli ore 18 Sassuolo-Fiorentina su Sky SportA Telecronaca: Daniele Barone e Giancarlo ...

La partita Cagliari - Parma del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A ...La partita Sampdoria - Hellas Verona del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A ...