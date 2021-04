Advertising

Gazzetta_it : #Tennis #Montecarlo, semifinali inedite: i re stanno a guardare, #Tsitsipas e Rublev ci credono -

Ultime Notizie dalla rete : Semifinali inedite

Senza più Rafa Nadal 11 volte re, senza il numero 1 del mondo Novak Djokovic, senza il campione uscente Fabio Fognini e senza Daniil Medvedev appiedato dal Covid, Montecarlo manda per la prima volta ......voti arrivati sul sito di Corto Dorico (e circa 50.000 contatti unici) per le fasi delle... Nella vetrina di corti internazionali, Metamorfosi ? Coming of Age, molte le propostein ...Giornata di quarti nel Principato, con il greco che passa per il ritiro di Davidovich. Fabio terzo match contro Ruud, poi Nadal-Rublev ...Anche i quarti di finale di Champions League ed Europa League sono terminati con i conseguenti verdetti. Fin qui in questa competizione abbiamo ammirato la nuova veste del Real Madrid, senza dubbio pi ...