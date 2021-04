Qualifiche Gran Premio Emilia Romagna, Sainz: 'Errore in frenata nell'ultimo giro' (Di sabato 17 aprile 2021) Qualifiche molto amare per Carlos Sainz quelle del GP in Emilia Romagna . Le aspettative non sono state rispettate e lo spagnolo fino a ieri si immaginava tutta un'altra lotta per la pole sul circuito ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021)molto amare per Carlosquelle del GP in. Le aspettative non sono state rispettate e lo spagnolo fino a ieri si immaginava tutta un'altra lotta per la pole sul circuito ...

Advertising

f1_notizie : ?? Risultati delle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2021 #F1 - Pih981 : RT @SportNewsCentr1: @LewisHamilton conquista la sua 99esima Pole Position in carriera nelle qualifiche del Gran premio di #ImolaGP; seguon… - kimiraikkonen18 : RT @autosprint: Qualifiche Gran Premio Emilia Romagna, #Sainz: 'Errore in frenata nell'ultimo giro' ?? - autosprint : Qualifiche Gran Premio Emilia Romagna, #Sainz: 'Errore in frenata nell'ultimo giro' ?? - SportNewsCentr1 : @LewisHamilton conquista la sua 99esima Pole Position in carriera nelle qualifiche del Gran premio di #ImolaGP; seg… -