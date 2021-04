Pistocchi: Mazzoleni VAR di Napoli-Inter? Assurdo vi dico una cosa sull’arbitro di Bergamo” (Di sabato 17 aprile 2021) Mazzoleni al VAr di Napoli-Inter. La designazione dell’arbitro di Bergamo ha suscitato molte polemiche tra i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori. Maurizio Pistocchi, giornalista delle reti Mediaset, ha commentato la notizia ai microfoni di Radio CRC: “Doveri è un buon arbitro, Mazzoleni, invece, non mi ha mai convinto. Era così quando fischiava in campo, è lo stesso ora che si sistema in sala Var. Napoli-Inter, sarà una partita che si deciderà a centrocampo quello del Napoli ha più qualità, ma quello dell’Inter è più organizzato. Molto dipenderà da chi andrà a prendere Brozovic, che agisce sempre nelle retrovie”. Pistocchi ha poi aggiunto: “Atalanta-Juve e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 aprile 2021)al VAr di. La designazione dell’arbitro diha suscitato molte polemiche tra i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori. Maurizio, giornalista delle reti Mediaset, ha commentato la notizia ai microfoni di Radio CRC: “Doveri è un buon arbitro,, invece, non mi ha mai convinto. Era così quando fischiava in campo, è lo stesso ora che si sistema in sala Var., sarà una partita che si deciderà a centrocampo quello delha più qualità, ma quello dell’è più organizzato. Molto dipenderà da chi andrà a prendere Brozovic, che agisce sempre nelle retrovie”.ha poi aggiunto: “Atalanta-Juve e ...

