(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr () - Oltre 5 ore di dibattito, 57 interventi, qualche parlamentare, nessun 'big' (con la sola eccezione di Andrea Orlando). Alla, vera, riunione dell'del Partito democratico dopo l'elezione di Enrico, protagonisti assoluti sono stati i, i territori, i. Non più relegati al ruolo di comparse, unici a spartirsi i 5 minuti concessi dalla presidenza per parlare 'da remoto'. "E' lache seguo dopo 8 anni, ho provato la più bella sensazione che potessi avere", ha ammesso lo stesso segretario alla fine. Non è stato un format venuto fuori a caso, ma un segnale forte cheha voluto dare per la costruzione di quel partito con "intelligenza collettiva" che, come ha ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: niente 'big', delegati e Circoli star della 'prima' Assemblea di Letta/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Pd: niente 'big', delegati e Circoli star della 'prima' Assemblea di Letta/Adnkronos... - covrtana : @misalvichipu0 Il 2017: la battaglia tra il Dovi e Marc ?? Il mondiale dell’anno scorso non mi è piaciuto perchè av… - elturro666 : RT @breveinutile: È una cascata di nuovi vaccini ... Vaccini: 'Niente paura, arriva CureVac'. Il siero tedesco che supera i big Usa https:… - IlParadiso0 : #Vaccini: 'Niente paura, arriva #CureVac'. Il siero tedesco che supera i big Usa -

Ultime Notizie dalla rete : niente big

Metro

da fare per Yuki Tsunoda che è andato a muro e non poteva tornare in pista con la macchina ... In questa prima manche inon dovrebbero avere grossi problemi, chi rischia invece sono i piloti ...... riporta Tuttosport, l'agente Jorge Mendes aveva effettuato alcuni sondaggi presso led'Europa ,... non si riflette sulla vita privata: il giocatore sarebbe molto sereno eaffatto pentito di ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – (Adnkronos) – C’è chi ha citato Brunori, chi ha invitato a prendere ispirazione dalla linea del Circolo di Biella e chi, come il piemontese Raffaele Truddu si è ...Niente svolta per i granata. La Primavera del Torino perde 3-1 in casa del Milan ( QUI LA CRONACA ). Una sconfitta netta e una partita mai in discussione. A sbagliare sono i big: Sava, Spina e Celesia ...