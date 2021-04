Advertising

TV7Benevento : Pd: Malpezzi, 'bene Letta, partito di dialogo e partecipazione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Malpezzi bene

Metro

il governo, sulla base dei dati si torna a scuola e a riaprire gradualmente le attività, partendo da quelle all'aperto. Avanti con i vaccini e il sostegno economico alle categorie più colpite. ...Con Letta, oltre alle capigruppoe Serracchiani ci sarà il nuovo capo - delegazione ... Trovata l'intesa, oggi Salvini la rivendica - 'Non più i 20 previsti ma 40,così' - ma dovrà ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Bene Enrico Letta. Un Pd presente sui territori ... Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, dopo l’Assemblea nazionale.Il governo Draghi soffre sul fianco sinistro. Non solo sul dossier Recovery che fa infuriare un vasto fronte di associazioni (da Legambiente a Greenpeace, Wwf, Arci, Acli e Libera) per l’assenza di un ...