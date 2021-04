Pagelle Sassuolo Fiorentina | Berardi infallibile dal dischetto | Castrovilli al palo VOTI

(Di sabato 17 aprile 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Pezzella(4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6,5 (86? Marlon SV), Chiriches 7, Ferrari 5,5, Rogerio 5,5 (46? Kyriakopoulos 6,5); Obiang 6,5, Maxime Lopez 7; Traorè 6 (46? Defrel 6,5), Djuricic 5 (46?8), Boga 6; Raspadori 6,5 (76? Locatelli 6). Allenatore: De Zerbi.(3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 5,5, Pezzella 5, Caceres 5,5; Venuti 6 (78? Malcuit SV), Bonaventura 7 (71? Callejon 5), ...

Advertising

violanews : Le nostre pagelle a caldo dopo #SassuoloFiorentina - calciodangolo_ : ??Le pagelle di #SassuoloFiorentina 3-1: #Berardi super, #Lopez promosso. Bene anche #Bonaventura. Flop #Pezzella e… - Angolo_Viola : ??Le pagelle di #SassuoloFiorentina 3-1: #Berardi super, #Lopez promosso. Bene anche #Bonaventura. Flop #Pezzella e… - CanaleSassuolo : Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina: è tornato Berardi! Lopez e Raspadori in crescita - sportface2016 : #SassuoloFiorentina 3-1, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sassuolo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21:Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Castrovilli FLOP: Ferrari VOTI Al ...- Fiorentina: tabellino, risultato edella partita valida per il trentunesimo turno di campionato. Il, in questo anticipo delle ore 18 del sabato, sfida la Fiorentina.Come di consueto la Redazione di Fiorentina.it vi dà la possibilità di giudicare la prova di mister Iachini e dei calciatori viola, votando le nostre Pagelle dei Tifosi. DIFESA DISASTROSA SIAMO DA SER ...Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 3-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Mapei Stadium la sblocca Bonaventura nel primo tempo con ...