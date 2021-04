Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: “Vado a processo a testa alta” (Di sabato 17 aprile 2021) Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: “A processo a testa alta” Il leader della Lega Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms: lo ha stabilito il giudice dell’udienza preliminare Lorenzo Jannelli dopo due ore di camera di consiglio. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021): “A” Il leader della Lega Matteoè statoper il caso: lo ha stabilito il giudice dell’udienza preliminare Lorenzo Jannelli dopo due ore di camera di consiglio. Notizia in aggiornamento

