Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: processo dal 15 settembre (Di sabato 17 aprile 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio nell'ambito del processo Open Arms. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli hal'ex ministro dell'interno Matteoaccusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio nell'ambito del. Il ...

