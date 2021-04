Noemi Durini: condannati per diffamazione i genitori del suo assassino (Di sabato 17 aprile 2021) Noemi Durini è morta a soli 17 anni, sepolta viva da chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Ora, a distanza di 3 anni, è arrivata la condanna per i genitori del suo fidanzato nonché suo carnefice. Noemi è stata uccisa a sassate e coltellate, poi seppellita mentre era ancora viva. Ma i genitori del suo fidanzato, Lucio Marzo, hanno messo in atto una campagna denigratoria nei confronti della giovane, campagna denigratoria oggi punita dai giudici. I genitori del giovane, infatti, hanno sempre giustificato il gesto del figlio, sostenendo che “Noemi non era una brava ragazza, si accompagnava ad delinquenti di trenta, quarant’anni. E non vado oltre”. Così ora i due sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione con pena sospesa: l’accusa è ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 aprile 2021)è morta a soli 17 anni, sepolta viva da chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Ora, a distanza di 3 anni, è arrivata la condanna per idel suo fidanzato nonché suo carnefice.è stata uccisa a sassate e coltellate, poi seppellita mentre era ancora viva. Ma idel suo fidanzato, Lucio Marzo, hanno messo in atto una campagna denigratoria nei confronti della giovane, campagna denigratoria oggi punita dai giudici. Idel giovane, infatti, hanno sempre giustificato il gesto del figlio, sostenendo che “non era una brava ragazza, si accompagnava ad delinquenti di trenta, quarant’anni. E non vado oltre”. Così ora i due sono statia 1 anno e 6 mesi di reclusione con pena sospesa: l’accusa è ...

