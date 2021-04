Nasa sceglie Space X per prossima missione sulla Luna (Di sabato 17 aprile 2021) La Nasa ha annunciato di aver scelto Space X per la sua prossima missione sulla Luna. La società aerospaziale di Elon Musk ha vinto un contratto da 2 miliardi e 900 milioni di dollari per costruire la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) Laha annunciato di aver sceltoX per la sua. La società aerospaziale di Elon Musk ha vinto un contratto da 2 miliardi e 900 milioni di dollari per costruire la ...

avevano partecipato altre aziende private, oltre a quella di Musk e Bezos: Dynetics, dell'Alabama, e una 'squadra' di aziende guidata da Lockheed, storico partner della Nasa. L'obiettivo, lanciato ...

Lo scorso dicembre la Nasa ha designato 18 astronauti per la possibile partecipazione alle missioni pianificate dall'agenzia per tornare sulla superficie lunare, con una data obiettivo nel 2024

