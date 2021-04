MOVIOLA – Sampdoria-Verona, fallo di Tameze su Keita: Gabbiadini non sbaglia dal dischetto (VIDEO) (Di sabato 17 aprile 2021) Episodio da MOVIOLA nel corso di Sampdoria-Verona. Tutto accade al minuto 72, quando Keita è imbeccato da un lancio in profondità. L’ex Inter e Lazio supera Tameze in velocità e si fa tamponare in area di rigore: il contatto è inevitabile, il rigore assegnato da Dionisi è netto. Dagli undici metri Manolo Gabbiadini ha aperto il suo mancino, spiazzando glacialmente Silvestri: i blucerchiati completano la rimonta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Episodio danel corso di. Tutto accade al minuto 72, quandoè imbeccato da un lancio in profondità. L’ex Inter e Lazio superain velocità e si fa tamponare in area di rigore: il contatto è inevitabile, il rigore assegnato da Dionisi è netto. Dagli undici metri Manoloha aperto il suo mancino, spiazzando glacialmente Silvestri: i blucerchiati completano la rimonta. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA Episodio da moviola in Sampdoria-Verona, fallo di Tameze su Keita: #Gabbiadini è glaciale nello spiazzare… - sportface2016 : #SerieA Episodio da moviola in Sampdoria-Verona, contatto Jankto-Sturaro: giusto concedere rigore in favore dei b… - MondoNapoli : CDS - La moviola di Sampdoria-Napoli: giusto annullare un goal di Thorsby! Manca un rigore agli azzurri -… - infoitsport : Sampdoria-Napoli, la moviola: giusto annullare il gol di Thorsby ma non per il fallo su Koulibaly - ilNapolista - MimmoMalfitano : RT @napolista: Sampdoria-Napoli, la moviola: giusto annullare il gol di Thorsby ma non per il fallo su Koulibaly È il fallo di Keita su Os… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Sampdoria Sampdoria Verona 1 - 1 LIVE: squadre lunghe, tanto gioco a centrocampo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Verona 1 - 1 MOVIOLA ...

Moviola Sampdoria Verona: l'episodio chiave del match L'episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sampdoria Verona L'episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Hellas Verona, valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Dionisi L'EPISODIO CHIAVE ...

Moviola Sampdoria Verona: l'episodio chiave del match Calcio News 24 MOVIOLA – Sampdoria-Verona, contatto Jankto-Sturaro: giusto non concedere rigore? Episodio da moviola in Sampdoria-Verona, contatto Jankto-Sturaro: giusto concedere rigore in favore dei blucerchiati?

Moviola Sampdoria Verona: l’episodio chiave del match L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sampdoria Verona L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Hellas Verona, valido per la 31ª giornata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiVerona 1 - 1...L'episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21:Verona L'episodio chiave delladel match trae Hellas Verona, valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Dionisi L'EPISODIO CHIAVE ...Episodio da moviola in Sampdoria-Verona, contatto Jankto-Sturaro: giusto concedere rigore in favore dei blucerchiati?L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sampdoria Verona L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Hellas Verona, valido per la 31ª giornata ...