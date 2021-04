Masters1000 Montecarlo, Andrey Rublev doma Casper Ruud e va in finale contro Stefanos Tsitsipas (Di sabato 17 aprile 2021) Andrey Rublev conquista la sua prima finale in un Masters1000. Lo fa sulla terra rossa di Montecarlo, dando seguito al successo contro Rafa Nadal superando anche Casper Ruud per 6-3 7-5 in un’ora e venti minuti. Il numero 8 del mondo non è parso brillantissimo come nel match di ieri, però è bastato per superare un norvegese assai contratto per buona parte della sfida che nonostante tutto si è confermato come un ottimo performer sulla terra. Ora Rublev affronterà Stefanos Tsitsipas per scrivere un nuovo nome nell’elenco dei vincitori di tornei di questo calibro. Entrambi sentono la pressione di questa semifinale in avvio. Nei primi 15 minuti ci sono molti errori gratuiti da una parte e ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)conquista la sua primain un. Lo fa sulla terra rossa di, dando seguito al successoRafa Nadal superando ancheper 6-3 7-5 in un’ora e venti minuti. Il numero 8 del mondo non è parso brillantissimo come nel match di ieri, però è bastato per superare un norvegese assai contratto per buona parte della sfida che nonostante tutto si è confermato come un ottimo performer sulla terra. Oraaffronteràper scrivere un nuovo nome nell’elenco dei vincitori di tornei di questo calibro. Entrambi sentono la pressione di questa semiin avvio. Nei primi 15 minuti ci sono molti errori gratuiti da una parte e ...

