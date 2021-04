L’ Uefa chiama Boban: sarà il Capo del calcio (Di sabato 17 aprile 2021) Zvonimir Boban ritorna nel mondo del calcio. Dopo la breve parentesi al Milan, l’ex centrocampista croato lavorerà al fianco del Presidente della Uefa, Alexander Ceferin, in qualità del Capo del calcio. Quale sarà il ruolo di Zvonimir Boban all’Uefa? Visto il suo passato manageriale, il numero uno del massimo organismo continentale ha scelto il croato per un maggior contributo alla crescita del calcio. Nello specifico, Boban si occuperà dei rapporti con le leghe e i club, della revisione dei calendari, dell’armonizzazione tra coppe e calendari, e della gestione del Var all’interno dei tornei Uefa. Il tutto sarà ufficializzato martedì 20 aprile all’indomani della riunione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Zvonimirritorna nel mondo del. Dopo la breve parentesi al Milan, l’ex centrocampista croato lavorerà al fianco del Presidente della, Alexander Ceferin, in qualità deldel. Qualeil ruolo di Zvonimirall’? Visto il suo passato manageriale, il numero uno del massimo organismo continentale ha scelto il croato per un maggior contributo alla crescita del. Nello specifico,si occuperà dei rapporti con le leghe e i club, della revisione dei calendari, dell’armonizzazione tra coppe e calendari, e della gestione del Var all’interno dei tornei. Il tuttoufficializzato martedì 20 aprile all’indomani della riunione ...

