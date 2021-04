Jabil, i sindacati fanno muro: No ad altri licenziamenti unilaterali (Di sabato 17 aprile 2021) I sindacati dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms, intervengono con una nota congiunta sul piano industriale per i prossimi tre anni presentato dalla multinazionale Jabil per lo stabilimento di Marcianise (Caserta), che prevede “un’ulteriore dissaturazione degli organici (100 addetti) rispetto a quelli dichiarati prima della pandemia” (350 esuberi). I sindacati, che pure salutano positivamente la presentazione del piano industriale, che si attendeva da mesi, non accettano però la possibilità che si possa arrivare ad altri cento esuberi dopo i 350 per i quali la procedura, partita a giugno 2019, è tuttora in corso (220 già licenziati e in parte ricollocati, 130 ancora da ricollocare o licenziare). “Riteniamo necessario – scrivono in una nota congiunta i sindacati – intensificare gli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Idei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms, intervengono con una nota congiunta sul piano industriale per i prossimi tre anni presentato dalla multinazionaleper lo stabilimento di Marcianise (Caserta), che prevede “un’ulteriore dissaturazione degli organici (100 addetti) rispetto a quelli dichiarati prima della pandemia” (350 esuberi). I, che pure salutano positivamente la presentazione del piano industriale, che si attendeva da mesi, non accettano però la possibilità che si possa arrivare adcento esuberi dopo i 350 per i quali la procedura, partita a giugno 2019, è tuttora in corso (220 già licenziati e in parte ricollocati, 130 ancora da ricollocare o licenziare). “Riteniamo necessario – scrivono in una nota congiunta i– intensificare gli ...

Marcianise, Jabil verso altri cento esuberi

I sindacati hanno sempre lamentato che la Jabil, multinazionale con 120 stabilimenti decina di migliaia di dipendenti in giro per il mondo, non avesse mai portato lavori importanti allo stabilimento ...

Gravano: immunizzare gli isolani? Sbagliato, A Miano si muore molto più che a Capri ... Jabil o Irisbus". Tornando alle isole, qualcosa per salvare la stagione estiva si dovrà pur fare o no? "Il ministro Orlando ha siglato un accordo con le aziende e i sindacati per le vaccinazioni. Un ...

