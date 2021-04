Funerali principe Filippo, Edoardo Mapelli Mozzi tra i 30 partecipanti (Di sabato 17 aprile 2021) Trenta persone. Un breve corteo funebre guidato dal primogenito Carlo. Una Land Rover modificata su progetto dello stesso principe Filippo e la Regina Elisabetta che aspetterà nella cappella di St.George. I Funerali del principe Filippo si svolgeranno oggi 17 aprile. Gli occhi saranno puntati su Harry, tornato a casa dopo più di un anno e senza la moglie Meghan, incinta al quinto mese e quindi rimasta a Los Angeles. Ma Harry e William non saranno vicini durante il corteo né in chiesa: a separarli, il cugino Philip. Tra i presenti anche Eugenie di York con il marito Edoardo Mapelli Mozzi: 34 anni, è il figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex campione di sci, e di Nikki Williams-Ellis. Edoardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Trenta persone. Un breve corteo funebre guidato dal primogenito Carlo. Una Land Rover modificata su progetto dello stessoe la Regina Elisabetta che aspetterà nella cappella di St.George. Idelsi svolgeranno oggi 17 aprile. Gli occhi saranno puntati su Harry, tornato a casa dopo più di un anno e senza la moglie Meghan, incinta al quinto mese e quindi rimasta a Los Angeles. Ma Harry e William non saranno vicini durante il corteo né in chiesa: a separarli, il cugino Philip. Tra i presenti anche Eugenie di York con il marito: 34 anni, è il figlio del conte Alessandro, ex campione di sci, e di Nikki Williams-Ellis....

Advertising

HuffPostItalia : Elisabetta pubblica la foto preferita col principe Filippo, oggi i funerali - rtl1025 : ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni d… - LaPresse_news : Gb, a #Windsor l’attesa per i #funerali di #Filippo - FQMagazineit : Funerali principe Filippo, Edoardo Mapelli Mozzi tra i 30 partecipanti - GiaffaUtd : RT @VanityFairIt: La regina, nel giorno dell'amato marito, non vuole né tensioni, né che l'attenzione venga spostata altrove -