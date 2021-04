Fiorentina in ritiro e in silenzio stampa dopo la sconfitta col Sassuolo

Advertising

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Fiorentina, decisione dura di #Commisso: silenzio stampa e ritiro - Yuro_23 : RT @NickCecca: Fiorentina in ritiro da domani - cmdotcom : #Fiorentina, decisione dura di #Commisso: silenzio stampa e ritiro - qn_lanazione : Fiorentina in crisi: dopo il ko con il Sassuolo, silenzio stampa e ritiro - CalcioPillole : La #Fiorentina sceglie il silenzio stampa e il ritiro a tempo indeterminato. La situazione si fa complicata. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ritiro

Laha imposto il silenzio stampa ai suoi tesserati e da domani inizierà il: decisione presa dal club dopo il ko di Sassuolo Laha imposto il silenzio stampa ai suoi tesserati e da domani inizierà il. La decisione è maturata dopo la pesante sconfitta ...Non ci saranno parole dei tesserati delladal Mapei Stadium, con la società che si chiude nel silenzio stampa, e la squadra che andrà inda domani, almeno fino alla sfida contro il ...La Fiorentina sceglie il silenzio stampa e manda la squadra in ritiro a tempo indeterminato dopo la sconfitta con il Sassuolo.Reggio Emilia, 17 aprile 2021- Il ko in casa del Sassuolo (con un andamento incredibile: prima il vantaggio nel primo tempo, poi il crollo) lascia pesanti strascichi in casa viola con volti scuri tra ...