F1 Gp Imola Emilia Romagna 2021 | prove libere 3 | Verstappen show | i risultati

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Maxon fire. Il pilota della Red Bull registra il giro più veloce nelle3 del Gran Premio dell’, seconda prova del Mondiale di Formula 1. A, nella sessione che precede le qualifiche, il pilota olandese ferma il cronometro sull’1’14?958. Seconda posizione per la McLaren di Lando Norris (+0?456) mentre è terzo il campione del mondo in carica Lewis Hamilton (+0?557). La prima delle due Ferrari è quella di Charles Leclerc (+0?780) in quinta posizione mentre Carlos Sainz (+0?950) si piazza settimo davanti all’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Qualifiche al via alle ore 14:00. Ecco ie la classifica dei tempi. LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLA TERZA SESSIONE DI...