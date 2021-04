Entra Berardi, è un altro Sassuolo: la Fiorentina sparisce e resta a rischio (Di sabato 17 aprile 2021) Il Sassuolo batte 3 - 1 in rimonta la Fiorentina e consolida l'ottavo posto in classifica, visto che il Verona ha perso a Marassi con la Samp. Ospiti avanti nel primo tempo con un gran tiro di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) Ilbatte 3 - 1 in rimonta lae consolida l'ottavo posto in classifica, visto che il Verona ha perso a Marassi con la Samp. Ospiti avanti nel primo tempo con un gran tiro di ...

