De Zerbi | «Se resto? Bisogna capire se sono ancora la persona giusta nel posto giusto»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina. «Secondo me potevamo fare qualcosa di più sia nel primo che nel secondo tempo, ma non è una critica ai miei giocatori. Li vedo belli e forti, e penso in maniera convinta che si potesse fare di più oggi e nelle trentuno partite fin qui. I rigori a Foggia mi hanno fatto troppo male e non li guardo più, ma Berardi è il nostro fuoriclasse. Ha raggiunto una convinzione e consapevolezza che sposta in ogni partita, e anche in Nazionale». Chi ha più chance di rimanere tra lei e Berardi? «Non so… Lui credo sia pronto già da un po’ per giocare in qualsiasi squadra da protagonista, non so cosa deciderà nel suo futuro». Vorrà fare altri 100 gol col Sassuolo? «Sia io che lui come prima cosa cerchiamo di divertirci. Non credo che un giorno non prenda in considerazione ...